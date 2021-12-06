İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kdz. Ereğli TSO üyeleri için “E- Dönüşüm İşbirliği” protokolü imzaladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, üyelerine yönelik olarak “E-Dönüşüm İşbirliği” protokolü imzaladıklarını ifade etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, üyelerine yönelik olarak “E-Dönüşüm İşbirliği” protokolü imzaladıklarını ifade etti.


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, odamız üyelerine yönelik olarak E-Fatura , E-Arşiv, E-İhracat ve E-İrsaliye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla , Bayt Yazılım Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ekşi Bilişim ve Tasarım firması ile ‘'E-Dönüşüm İşbirliği Protokolü'' bugün imzalandığını dile getirdi. Başkan Keleş imzalanan protokol ile mevcutta uygulanan indirime %20 ilave indirim daha sağlanacağını belirtti. Keleş ayrıca iş birliği protokolünden yararlanmak isteyen üyelerin 28 Aralık 2021 tarihine kadar Ekşi Bilişim ve Tasarım firması ile irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.