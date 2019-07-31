İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli TSO'da Müşterek Komite Toplantısı yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası müşterek komite toplantısı gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası müşterek komite toplantısı gerçekleştirdi.


Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısında bir ilk yaşandı. Meclis toplantısına yedi meslek grubundan başkan ve komite üyeleri davet edilerek Müşterek komite toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis gündem maddeleri görüşülerek oylama yapıldı. Meclis toplantısının kapanışının ardından ise Müşterek komite toplantısının açılışına geçildi. Yedi meslek grubunun katıldığı müşterek toplantısında her üye kendi sektöründe ki sıkıntıları ve çözüm önerilerini aktardı. İlçede ki hayati önem taşıyan konuları da ele alan üyeler, sorunları ve çözüm önerilerini de masaya yatırarak görüş alış verişinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.