Kdz. Ereğli TSO'da seçim takvimi açıklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından seçme ve seçilme hakkına sahip üye listelerinin 14 Eylül Çarşamba günü askıya çıkacağı açıklandı .

Kdz Ereğli TSO'dan yapılan açıklamada meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimlerinin 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kdz Ereğli Gençlik ve spor ilçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda yapılacağı belirtildi. Buna göre; seçme ve seçilme hakkına sahip üye listeleri 16 Eylül Cuma günü mesai saati bitimine kadar TSO Hizmet Binası giriş katında üyelerin kontrolüne açık bulundurulacak. Meslek gruplarına göre şirket unvanı veya isimlerini kontrol edecek üyeler, listedeki duruma göre işlem yapabilecekler.

Konu ile ilgili Kdz Ereğli ilçe seçim kurulu başkanlığından yapılan ilan ise şöyle:

"Kdz. Ereğli Ticaret Sanayi Odası meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimi 5174 sayılı kanunun ilgili madde hükümleri uyarınca 01.10.2022 cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında “Kdz. Ereğli gençlik ve spor ilçe müdürlüğü kapalı spor salonu” adresinde yapılacaktır. Bu nedenle Karadeniz Ereğli Ticaret Sanayi Odası'na kayıtlı seçme ve seçilme hakkına sahip üye listeleri 14-15-16 Eylül 2022 tarihlerinde ticaret ve sanayi odası hizmet binasında askıya çıkarılacaktır.

5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar kanunu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar organ seçimleri hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca;

ilan(askı) süresi içinde oda üyeleri tarafından listelere yapılacak itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenip karara bağlanacağından dolayı bu itirazların yetkili kişiler tarafından bizzat Kdz. Ereğli ilçe seçim kurulu başkanlığına yapılması gerekmektedir. Askı süresi içinde seçme ve seçilme hakkına haiz olduklarını belgeleyenler oy verme listelerine eklenecek olup, askı süresi sonunda yapılacak olan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

seçme ve seçilme hakkına sahip tüm üyelere ilanen duyurulur."