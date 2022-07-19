Kdz. Ereğli TSO'dan 9. kez emlak danışmanlığı sınavı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından TOBB MEYBEM A.Ş. iş birliği ile ‘Sorumlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi' için sınav düzenlendiği açıklandı.

Kdz. Ereğli TSO'dan yapılan açıklamada ‘Sorumlu Emlak Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi' sınavlarının 19-22 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Odamız ve TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde 19-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında 4 gün sürecek Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 sınavları gerçekleştirilmektedir. 20 Adayın katıldığı sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamada yapılmaktadır. Sınavlardan başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklardır.”

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, emlak sektörüne yönelik sınavların, odada 9. Kez gerçekleştirildiğini ve 100'ü aşkın adayın belge almaya hak kazandığını belirterek sınava giren tüm adaylara başarılar diledi.