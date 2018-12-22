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Kdz. Ereğli'de 1008 kişi organ bağışında bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi “Organ Bağışı Koşulsuz Sevgidir” konulu panel düzenledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi “Organ Bağışı Koşulsuz Sevgidir” konulu panel düzenledi.


Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nin düzenlemiş olduğu “Organ Bağışı Koşulsuz Sevgidir” paneli gerçekleştirildi. Programda Anestriyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Hatice Fidan organ bağışının önemini, Kdz. Ereğli Müftülük Vaizi Sümeyra Doğan organ bağışı ve naklinin İslam dinindeki yerini ve Prof. Dr Remzi Emiroğlu ise Organ Naklinde Güncel yaklaşımları anlatarak katılımcılara bilgi verdiler. Programa Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kdz. Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Faruk Yavuzyiğitoğlu, CHP İlçe Başkanı Sevdekar Aras, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi personelleri, Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nin başlatmış olduğu ‘1000 İyi Kalpli İnsanlar Arıyoruz' kampanyasında ise toplam bin 8 organ bağış gerçekleştirildiği öğrenildi.

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