Kdz. Ereğli'de 109,9 milyon TL'lik yatırım için ilk kazma vuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü binası inşaatı için bu gün hafriyat çalışmalarına başlandı. 109.9 milyon TL'ye mal olacak yatırımın 500 günde tamamlanması planlanıyor.

Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü Hizmet binalarının yapımı öncesi hafriyat çalışmalarına bu gün başlandı. AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Akademi Yapı ve Enerji Sanayi A.Ş.'ye 109 milyon 901 bin TL'ye ihale edilen hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü hizmet binası inşaatının yapımına bu gün sabah itibariyle başlandığını belirterek, ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. AK Parti iktidarı olarak ilçenin en büyük ihtiyaçlarından birini daha giderecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bozkurt “Toplam 13 bin metre kare inşaat alanında hafriyat çalışmalarına bu gün sabah itibariyle başlandı. İşin süresi 500 gün ancak yüklenici firma daha kısa sürede teslim edebileceğini belirtiyor. Önemli olan işin başlaması. İnşallah 1,5 yıl sonra halkımız daha modern ve daha konforlu bir binada devletimizden hizmetlerini alabilecekler. Kdz. Ereğli'ye ve Ereğli halkına yakışır bir bina olacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Kdz. Ereğli'nin en büyük eksiklerinden birini daha gidermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 20 yılı aşkın süredir AK Parti iktidarın Kdz. Ereğli ilçemize sayısız eserler kazandırdık. Elbette eksikler bitmeyecek. Bundan sonra da halkımıza her alanda hak ettiği hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, parti yöneticilerimiz ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.