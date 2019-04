Kdz. Ereğli'de 15-22 Nisan Truzim haftası kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Truzim haftası kutlandı.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın başlaması dolayısıyla Kdz. Ereğli'de çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Aydın Ereğli'nin Turizm alanında bilgi ve birikimi olan herkesin çalışmalarıyla marka değeri kazanma yolunda olduğunu söyledi. Katılan öğrencilerin Turizm Haftası konusunda sloganlar yazılı dövizler taşıdığı törene, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm Fakültesi yetkilileri, Daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve okul temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Aydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında 1976 yılı mart ayında kutlanmaya başlayan, bu yıl 43.sü kutlanacak olan ve önceleri turizm sezonun açılışı olarak kutlanılan turizm haftasının, günümüzde anlamını değiştirdiğini belirtti. Aydın konuşmasında, “Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, alternatif turizm türleri ve bu konuda Bakanlıkça yapılan çalışmalar, projeler, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle gençlere ve halka anlatılmakta, turizmden en yüksek geliri sağlamada yapılması gerekenler ile tarihsel ve kültürel mirasımıza sahip çıkma konusunda halkımız bilinçlendirilmektedir. Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış; turizmden beklentileri olan ülkeleri bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Dövizin turizm yoluyla elde edilmesine yönelik faaliyetler, bu sektörün milli ekonomide önem kazanması sonucunu doğurmuştur. Turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesine yaptığı olumlu katkı, ekonomik yönden turizmin yararlarının en önemli göstergesi olmuştur. Günümüzde yaygın olarak deniz-kum-güneşten ibaret olan kitle turizmi modelinin dışına çıkılarak; doğa, sağlık, gastronomi turizmi gibi alternatif turizm türleri de ön plana çıkarak sektördeki payını her geçen yıl arttırmaktadır. Binlerce yıllık tarihinde çok farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Kdz. Ereğli, tarihi güzellikleri, geleneksel halk kültürü ve muhteşem doğal güzellikleriyle birçok turizm özelliğine sahip ülkemizin nadir ilçelerindendir. Kdz. Ereğli bu anlamda başta inanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi gibi öne çıkan değerlerimiz üzerinde yapılan yatırım ve tanıtım çalışmaları sonucunda her geçen yıl turizm alanında gelişmekte ve ilerlemektedir. Çileğiyle, kömürüyle, elpeğiyle, mağaralarıyla, tarihi kalıntıları ve çınarlarıyla her geçen yıl sektördeki payını arttırmakta, Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamımızın, Sayın Belediye Başkanımızın, Turizm Fakültemizin, sivil toplum örgütlerinin, yatırımcıların ve Turizm alanında bilgi ve birikimi olan herkesin değerli çalışmalarıyla şirin Ereğlimiz marka değeri olma yolundadır.“Turizm yolu, barış ve kalkınma yoludur.” sloganıyla konuşmama son verirken, 2019 yılının ülkemiz turizmine bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum”

Törende Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, çeşitli yörelere ait folklor oyunlarından bir potbori oynadı. Ardından protokol, sahil bandına geçerek Kdz Ereğli Bisiklet Sevenler Derneği ve gönüllü bisikletçilerin katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turunun startını verdi.