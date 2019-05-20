Kdz. Ereğli'de 1919 adet fidan toprakla buluştu

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılında 1919'ar adet fidanı toprakla buluşturdu.

Erdemir ve İsdemir, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıldönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Erdemir, Kdz. Ereğli Kızılcapınar Barajı bölgesinde; İsdemir ise İskenderun Payas'ta bulunan üretim sahasına 1919'ar adet fidan dikti. Kdz. Ereğli'de Kızılcapınar Barajı bölgesine, İskenderun'da ise Payas'ta ki üretim sahasına toplam 3838 fidan dikildi. Etkinlikler, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyfli ve şirket çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Kdz. Ereğli'de ki etkinliğe katılan Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, dikilen fidanlar ile Mustafa Kemal Atatürk'ü en iyi şekilde andıklarını belirtti. Oral açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluşa doğru yolculuğun başladığı bu miladın yüzüncü yılında, 1919 fidanı toprakla buluşturduk. Bu fidanlar 19 Mayıs 1919'da temelleri atılan Cumhuriyetimiz gibi kök salacaklar ve büyüyüp gelişecekler. Baraj bölgemize diktiğimiz servi, ıhlamur, akçaağaç, dişbudak, fıstık çamı, sedir, Japon kadife çamı gibi fidanlar bölgemizdeki ağaç varlığının artırılmasına ve karbon ayak izimizin azaltılmasına hizmet edecek. Bu etkinliğimizle Büyük Önderimizi en iyi şekilde andığımıza inanıyorum. Erdemir olarak hepimizin ortak yaşam alanı olan doğanın korunması için çevre performansını sürekli geliştirmek üzere çalışmalarımız devam edecek”

İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyfli ise 1919 adet Kızılçam fidanını toprakla buluşturduğunu belirtti. Genel Müdür Keyfli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Önderimiz 'in bir asır önce attığı ‘ilk adım', bugün bizlere umut aşılıyor, cesaret veriyor. Biz de İsdemir olarak 1919'un sembolü olarak, umudu ve cesareti gelecek kuşaklara aktarma dileğiyle, 1919 kızılçam fidanını toprakla buluşturduk. Onlar kök salıp göğe yükseldikçe, bu topraklar uğruna yapılan fedakârlıkları, vatanımızın kutsallığını hatırlayacağız. Çocuklarımızla birlikte bu fidanların boy vereceğine hep birlikte şahit olacak, yıllar sonra bugünü sevgiyle gülen gözlerle anımsayacağız. İşte bugünün anısı hepimizde aynı olacak. “Bu ülke için çalıştık, dünyanın en iyi çeliğini yaptık ve ‘ilk adımın 100'üncü yılında bu ağaçları diktik' diyeceğiz. O günlere yine birlikte erişmek dileğiyle.”