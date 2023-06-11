Kdz. Ereğli'de 2 yetişkin domuz ölüsü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dere kenarında 2 yetişkin domuz ölüsü bulundu.

İlçeye bağlı Elmatepe Mahallesi İnallı Sokak sakinlerinden Ali Çakır bahçede gezerken kötü kokular gelmesi üzerine dere kenarına indi. Dere içinde 2 yetişkin domuzun cansız bedenini bulan Çakır durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler domuzları bulundukları yerden alıp inceleme başlattı. Domuzların kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü bilinmezken, domuzların üzerinde yara izleri bulunduğu öğrenildi.