Kdz. Ereğli'de 20 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pandemiden dolayı kapalı olan okullarda tedbirlerin kısmi olarak kaldırılması sonrasında 20 bin öğrenci ile yüz yüze eğitime geçildi.

Kdz. Ereğli ilçesinde uzun süredir uzaktan eğitim yapılan okullarda bazı sınıflarda pandemi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamaların gevşetilmesi ile eğitim öğretime başlandı. Turuncu renkte orta risk grubunda yer alan Kdz. Ereğli ilçesinde okul öncesi, ilkokul 1,2,3,4, ortaokulların 8. ve liselerin 12. Sınıflar ile köylerdeki tüm ilk, orta ve liselerde yaklaşık 20 bin öğrenci ile yüz yüze eğitime geçildi. Sabah saatlerinde okula gelen öğrencilere okul yöneticileri tarafından maske denetimi yapıldı. Milli eğitim müdürlüğü yetkilileri temizlik ve hijyen noktasında yüz yüze eğitime geçilen okullarda temizlik, hijyen ve mesafe konusunda her türdü tedbirin alındığını ifade etti.