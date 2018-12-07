Kdz Ereğli'de 3 kişi uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile bir süredir takip ettikleri 4 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.B. (25), A.U. (28), R.Ç. (24) ve S.U. (29) ve E.E. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan aramalarında uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık bin 500 TL para ele geçirdi. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişiden F.B., A.U., ve E.A. tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken S.U. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.