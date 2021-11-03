Kdz. Ereğli'de 3 mahallenin sorumluluğu jandarmaya devredildi

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakılı, Bölücek ve Balı Mahallelerinin genel emniyet, asayiş ve trafik sorumluluğunun İlçe Jandarma Komutanlığı'na devredildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliği'nden verilen bilgiye göre; Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Hamzafakılı, Bölücek ve Balı Mahallelerinin genel emniyet, asayiş ve trafik sorumluluğu 01 Kasım 2021 tarihinden itibaren Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na devredildi.

Buna göre; Balı mahallesindeki emniyet asayiş ve trafik ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Kandilli Jandarma Karakol Komutanlığınca, Hamzafakılı ve Bölücek Mahallelerinde ise emniyet asayiş ve trafik ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Kızılca Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülmeye başlandığı belirtildi.

Öte yandan Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; devir teslim işlemine istinaden 02.11.2021 tarihinde 16.00-18.00 saatleri arasında Bölücek Mahallesi, Yaraşlıyörük yol ayrımı mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığına ait trafik, asayiş ve komando unsurunca yol kontrol ve emniyet faaliyeti icra edildiği belirtildi. Hamzafakılı Mahallesi'nde yaya ve motorlu devriye faaliyeti icra edildiği, umuma açık istirahat yerlerinin kontrolü yapıldığı ve vatandaşlara bölgenin emniyet ve asayiş sorumluluğunun jandarmaya geçtiği bildirildi.