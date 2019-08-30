Kdz. Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kdz. Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı. Buradaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile sona erdi.

Tören sonrası Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu İnönü Parkı'nda tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos resmigeçidi ise Devrim Bulvarı'nda yapıldı. İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Kaymakam Çorumluoğlu, Tuğamiral Uyar ve Belediye Başkanı Posbıyık katılımcıların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Deniz İstihkam Üsteğmen Gökhan Özbağ yaptı. Özbağ konuşmasında “Bugün yalnız Türk Milleti için değil aynı zamanda bütün dünya için büyük öneme sahip şerefli bir zaferin 97'nci yıldönümünün kutlandığını belirterek; “bugün tarihinin hiçbir devresinde hürriyetinden zerre kadar ödün vermemiş büyük Türk Milletinin istilacı devletlere karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı gündür. Bugünün değerini anlamak ancak dünü öğrenmek ve daima hatırlamakla mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetleri 97 yıl önce olduğu gibi bugün de üstün bir vazife anlayışı içerisindedir. Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını seve seve feda etmeye daima hazırdır. Milleti ve ordusu ile bir bütün halinde hareket eden yüce Türk ulusunun var oluş nedeni olan bu kutsal zaferin yıldönümünde başta Başkomutanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Şiir okunması ve halk oyunları gösterileri ile devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında gaziler ve şehit yakınları, spor kulüpleri, belediye ekipleri, Erdemir, TTK ile dernek ve mesleki kuruluşlar ile askeri birliklerin katıldığı geçit töreni alkışlarla gerçekleşti. Törenlere siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum ve daire amirleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.