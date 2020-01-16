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Kdz. Ereğli'de 32 bin 700 öğrenci karne alacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili nedeniyle 130 ilk, orta ve lisede eğitim öğrenim gören 130 bin 700 öğrenci karne alacak.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili nedeniyle 130 ilk, orta ve lisede eğitim öğrenim gören 130 bin 700 öğrenci karne alacak.


Kdz. Ereğli ilçe Milli eğitim Müdürlüğü yetkilileri ilçenin merkez, belde ve köylerinde ki 130 ilk, orta ve lise okullarında toplam 32 bin 700 öğrenciye karnelerinin verileceğini açıkladı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise karne dağıtım töreninin Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve protokolün diğer üyelerinin katılımıyla 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.30' da Atatürk Ortaokulu'nda, 11.30' da ise Kurtlar İlkokulu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.


Öğrenciler için yarıyıl tatili resmi olarak 20 Ocak tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili hafta sonları ile birlikte 16 gün olacak. Öğrenciler 3 Şubat 2020 tarihinde yeniden ders başı yapacak.

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