Kdz Ereğli'de 32,2 kilo salep soğanı ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toplanması yasak olan 32,2 kilo salep soğanı ele geçirilirken, 4 kişi de salep soğanı toplarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir grup tarafından salep bitkisinin toplandığı ihbarı yapılması üzerine ekipler harekete geçti. Esenler köyü mevkiinde, toplanması yasak olan salep soğanı toplayan 4 kişi suçüstü yakalanırken, 32,2 kilo salep soğanı ile 4 adet kürek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan gözaltına alındı.