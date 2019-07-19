Kdz. Ereğli'de 6 Taekwondo'cu milli takım seçmelerine katılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde eden sporcular yetiştiren Kdz. Ereğli Taekwondo Spor Kulübü'nden 4 kız iki erkek olmak üzere 6 genç sporcu milli takım seçmelerine katılacak.

Taekwondo antrenörü Murat Kalem'in son yıllarda yetiştirdiği genç sporcular ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde ederek Zonguldak ve Ereğli'yi gururla temsil etmeye devam ediyor. Kdz. Ereğli Taekwondo Spor Kulübü antrenörü Murat Kalem'in çalıştırdığı 6 genç sporcu milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Kdz. Ereğli Taekwondo Spor Kulübü'nden yıldızlar kategorisinde Yasin Açıkgöz ile Muhammet Mustafa Temel, ümitler kategorisinde Şevval Bayrak ile Elçin İlik ve gençler kategorisinde ise Rabia Bozkurt ile Esra Bayrak Ankara'da düzenlenecek olan milli takım seçmelerine katılacak. Kdz. Ereğli Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Murat Kalem, son yıllarda sporcularının elde ettiği başarılarla Zonguldak ve Ereğli'yi gururla temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Antrenör Kalem konuşmasında “Sene boyunca aldıkları Türkiye dereceleriyle mili takım seçmelerine kadar yükselen sporcularımı kutluyorum. Artık ilde değil yurt dışında da yarışacak kadar kaliteli sporcular yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Millî takım seçmelerine katılacak olan sporcularımız seçmelerde başarılı oldukları takdirde Avrupa şampiyonasında ve Uluslararası şampiyonalarda milli takımımızı temsil edeceklerdir. İnşallah sporcularımız bu gururu bize yaşatır ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Ben şimdiden seçmelere katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.