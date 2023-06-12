Kdz. Ereğli'de 8 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce 3-10 Haziran tarihinde yapılan uygulama ve denetimlerde ilçe merkezinde 8 şüpheli yakalandı.

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince E.B isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliğince E.G. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliğince Ö.F.B ve T.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 10 gr metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ö.F.B. isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanma, T.K.isimli şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti ve Kullanma suçundan gözaltına alınan Ö.F.B. isimli şahıs adli makamlarca Adli Kontrol Kararı uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Asayiş Büro Amirliğince O.Ö. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi, bir miktar esrar maddesi ve 5 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Motosikletli Polis Timlerince F.Y. ve S.A. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslara Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliğince N.Y. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.