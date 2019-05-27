Kdz. Ereğli'de 80 öğrenci hafızlık sınavına girdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl ilk kez yapılan Hafızlık Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Projesi Seviye Belirleme Sınavı'na 80 öğrenci katıldı.

Milli eğitim Bakanlığı'nın Hafızlık Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Projesi Seviye Belirleme Sınavı Kdz. Ereğli Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli'de ilk kez Kdz. Ereğli Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava farklı okullardan 80 öğrenci katıldı. Kdz. Ereğli Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Leyla Köse Özyer sınava katılan öğrenciler, veliler ve sınavda görev alan eğitimcilere teşekkür etti. Özyer “Hafızlık Yetiştirme ve Akademik Başarıyı Destekleme Projesi Seviye Belirleme Sınavımızı hayırlısı ile yaptık. Sınava katılım oranı yüksekti. Misafir öğrencilerimize sürprizlerimiz de oldu. Güzel sonuçlar olur inşallah. Ereğli'de bu proje sınavını uygulayan ilk okul olmak bize nasip oldu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen protokol gereği 4. sınıfı bitirecek öğrenciler bu sınava katıldılar. Okul idaresi ve öğrenci/veli üçgeni bağlamında isteyen öğrenci ve veli başvurularını yaptılar ve okulumuzda sınava girmeye hak kazandılar. Sınav sonuçları 10 gün içerisinde yayınlanacak ve bu öğrencilerimizden sınavda başarılı olanlar mülakat sınavına girmeyi hak edecekler. Kutlu yolun yolcularına selam olsun. Allah başarılarını daim eylesin. Bu süreçte hep yanımızda olan ve bizlere destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve özellikle Şube Müdürümüz Vedat Sever ile bütün okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Özyer ayrıca sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanacağını ve başarılı olan öğrencilerin mülakata girmeye hak kazanacaklarını dile getirdi.