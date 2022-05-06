İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak’ın Kdz.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 92 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde 4 kişinin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramada 92 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.