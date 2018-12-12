Kdz. Ereğli'de Çocuk ve Gençlik Meclisi seçimleri yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Çocuk ve Gençlik Meclisi seçimleri gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi Nikâh Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, öğretmen, öğrenciler ve velilerle gurur duyduğunu belirtti. Başkan Uysal konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizlerin amacı sizlere yaşanabilir bir şehir bırakmak. Bir şehirde çocuklar mutlu ise şehir mutlu olur. Amacımız ilçemizi çocukların ve gençlerin mutlu olabileceği bir şehir haline getirebilmek. Bunun için çok çalışıyoruz. Çalışkan, özgüvenli ve kendine güvenen bir toplum ayakta kalabilir. Kendinize güvenin, hayal edin ve özgüveninizi hiç kaybetmeyin.”

10 adayın yarıştığı seçimlerde Ören Orta Okulu'ndan Ömer Sait Başköy Çocuk Meclisi başkanı olurken, Başkan Yardımcılığına ise İzmirlioğlu İlk Okulu'ndan Melek İzmirli seçildi. 4 adayın yarıştığı Gençlik Meclisi seçimlerinde ise Özel Final Temel Lisesi öğrencilerinden Batuhan Demiriz başkanlığa, Uzunmehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şüheda Aslan'da başkan yardımcılığına seçildi. Öğrencilere mazbatası ve Meclis Başkanlıkları rozetleri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal tarafından verildi. Seçimlere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Akdeniz, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri, okul öğretmenleri, öğrencileri ve veliler katıldı.