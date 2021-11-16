Kdz. Ereğli'de cüruf geri kazanım tesisi mühürlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cüruf geri kazanım tesisini işleten Ege Doğa A.Ş. firmasının faaliyetlerine karşı Kdz. Ereğli Belediyesinin İdare Mahkemesine açtığı davayı kazanması sonucu Zonguldak Valiliğinin talimatı sonrası polis ve zabıta tesise giderek mühürleme işlemi yaptı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, Kıyıcak Mahallesi'nde faaliyette bulunan cüruf geri kazanım tesisinin kurulma aşamasından itibaren kent gündemine getirdiği konu hakkında, Belediye İdare Mahkemesine açtığı davayı kazandı. Zonguldak Valiliği ve Kdz. Ereğli Kaymakamlığının talimatı ile bugün akşam saatlerinde polis ve zabıta tesise giderek İdare Mahkemesinin verdiği ‘faaliyetleri durdurma' kararı üzerine mühürleme işlemi gerçekleştirdi. Cüruf geri kazanım tesisindeki makineler zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Polis ve zabıta tarafından tutulan tutanaklar işletme müdürüne teslim edildi. Mühürleme işlemi sırasında Zabıta Müdürü Halit Aydın da ekibi koordine etti.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Çevre Platformuna uyarıda ‘Toplum yararı olan işlere siyaset sokmayın' uyarısı yaptı. Siyasi rant elde edildiğine vurgu yapan Posbyık, “Ereğli'de kurulan Çevre Platformuna da güvenim kalmadı” demişti.