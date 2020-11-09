Kdz. Ereğli'de Darüşşafaka için 2,5 ton e-atık toplandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi, 2,5 ton e-atık toplayarak TÜBİSAD'ın Darüşşafaka Cemiyeti için düzenlediği kampanyaya bağışladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce toplanan 2,5 ton elektronik atık, Darüşşafaka Cemiyeti için düzenlenen kampanyaya bağışlandı.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından bu yıl Darüşşafaka Cemiyeti için ‘14 Ekim Dünya e-Atık Günü' kapsamında düzenlenen kampanyaya Kdz. Ereğli Belediyesi kent genelinde toplanan 2 bin 550 kg elektronik atık ile destek verdi. Elektronik atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandıran Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Belen Sanayi Sitesi'nde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Bağlık Mahallesi Zabıta Noktası yanında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Getirme Merkezi bulunuyor.

Elektronik atığı bulunan vatandaşları bu merkezlere atıklarını getirebilecekleri ya da Kdz. Ereğli Belediyesi'ni telefonla arayıp atık toplama aracının kendilerine gelmesini isteyerek böylece atıklar evlerinden de alınabileceği ifade edildi.