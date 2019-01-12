Kdz. Ereğli'de dernek evleri hizmete açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiği dernek evleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından şehit aileleri, maden şehitleri ve Lösev için inşa edilen dernek evlerinin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ereğli Şubesi, Lösev Zonguldak İl Temsilciliği ve Maden Şehitleri Aileleri Derneği'ne tahsis edilen dernek evlerinin açılışına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Özden Yazıcıoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık, İl ve ilçe protokolü, bölge belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşma yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Bugün burada farklı birkaç olayın bir çırpıda çözüldüğünü görmekten son derece mutluyum. Hepimiz aynı duygusallığı, aynı hisleri paylaşıyoruz. Ben, bu dernek evlerinin yapılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum” AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise belediyeciliğin sadece yol ve benzeri şeyler yapmaktan ibaret olmadığını belirtti. Uçar konuşmasında, “Belediyecilik sadece yol, köprü, kanalizasyon ve kaldırım yapmaktan ibaret değil. Aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde de bu tür faaliyetler organize etmektedir. Sayın Başkanımız Hüseyin Uysal ve ekibini kutluyorum.” ifadelerine yer verdi. Açılışta konuşma yapan Lösev Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Atik dernek evinin bir hayali olduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “ 2004 Mart ayından bu yana çabalıyoruz. Burası bizim hayalimizdi. Bu dernek binasını bizlere kazandıran belediye başkanımıza ve desteklerini esirgemeyen Erdemir Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.” Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Çetin Yiğit ise açılıştan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Burası bizim hayalimizdi, Sayın Başkan dan böyle bir yer talep ettiğimizde söz vermişti ve bugün açılışımızı gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz” Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen ve Genel Başkan Gazi Astsubay Mustafa Işık da yaptıkları konuşmalarda Şehit Ailelerine yer tahsisinde emeği geçen başkan Uysal'a teşekkür ettiler. Son olarak konuşma yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal gönül belediyeciliği yaptıklarını belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Abdurrahim Karakoç ne güzel söylemiş. Altında otur ama yaprak incinmesin, temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Bizler kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan hizmetlerimize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gönül belediyeciliği bu olsa gerek. Bizim sınırımız bir ucu Alaplı, oradan Deniz sahilindeki sınırımız ise Kandilli. Tam bu sahil 16 kilometre. Burası ise 9. kilometre olarak tam ortada. Burada daha da güzeli, buradan ölçtüğünüzde de Zonguldak istikametindeki Kavucaktaş Mahallemize de tam 9 kilometre. Bunu üç boyutlu düşündüğümüz zaman bu dernek evlerinin yeri Karadeniz Ereğli'nin Merkezi oluyor. Ama tesadüf, ama Allah'ın takdiri ilahisi. Ben de dernek evlerimizin açılışını yapmaktan dolayı son derece mutluyum.”

Edilen duanın ardından açılışları yapılan dernek binaları protokol üyeleri ve katılanlar tarafından gezildi.