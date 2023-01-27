Kdz. Ereğli'de "Eğitimin Yüzyılı" toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Eğitimde Türkiye Yüzyılı programı gerçekleştirildi.

Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan eğitimde Türkiye yüzyılı programı çerçevesinde 2022'den 2023'e eğitim de olan gelişmeler ve değişimler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı eğitimin gelişimi ve değişimi için nelerin yapılacağını ve Ereğli'de yenilenmesi gereken okullar olduğunu ve öğrencilerin zarar görmeden eğitim ve öğretimine devam etmesi için yapılan çalışmalar anlatıldı. Program sinevizyon gösterisi ile son buldu.