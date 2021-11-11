Kdz. Ereğli'de fidanlar toprakla buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 3 bin adet fidan toprakla buluşturulurken yıl sonuna kadar bu rakamın 33 bine ulaşacağı öğrenildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' sloganıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan fidan dikim etkinliği Kdz. Ereğli'de de yapıldı.

İlçeye bağlı Terzi Köyü Karaçam Boğazı Mevkii endüstriyel plantasyon sahasında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Dz. P. Alb. Uğur Çelikten, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, daire amirleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Ereğli'deki etkinlikte bugün 3 bin adet fidan toprakla buluşurken, 24 hektarlık bu alanda yıl sonuna kadar 33 bin adet fidan dikileceği belirtildi. Öte yandan köylülerin aracılığıyla bu bölgeye kestane, ıhlamur gibi gelir getirici ağaçların da dikileceği öğrenildi. Tüm Türkiye'de bugün dikimine başlanan ağaçların sayısının yıl sonuna kadar 250 milyona ulaşması bekleniyor.