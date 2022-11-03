Kdz. Ereğli'de fındıkta verimi artırma eğitimleri başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Tarım Müdürlüğü ekipleri ilçede “Fındıkta Verimliliği Artırma” konulu eğitim ile çiftçilere teorik ce pratik eğitimler vermeye başladı.

Kdz. Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ve Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle “Fındıkta Verimliliği Artırma” teorik ve uygulamalı eğitimlerine başlandığı bildirildi.

Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada Kdz. Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğü 2022 yılı hasat sonrası döneminde yeni tarım sezonu öncesinde üreticilerimizin birim alandan daha yüksek ve kaliteli verim alabilmelerini sağlamak için saha çalışmalarının Tepeören Köyü'nden başlandığı ifade edildi.

Zonguldak İl tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Dr. Cengiz Özcan, fındıkta verim ve kaliteyi artırma noktasında doğru gübrelemenin büyük önem taşıdığını söyledi. Dr. Özcan konuşmasında şu bilgileri verdi: “Üreticilerimizin doğru bir gübreleme yapabilmeleri için öncelikle bahçelerinden toprak analizi yaptırmaları ve bu tahlil sonuçlarına göre zamanına uygun olarak gübreleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Çıkan tahlil sonucuna göre de gübreleme yaptığımız takdirde verim ve kalitede ciddi manada artış sağlanmaktadır. Fındık bitkisinin iyi bir gelişme gösterebilmesi, kaliteli ve bol ürün verebilmesi için toprakta eksik olan besin maddelerinin gübreleme ile karşılanması gerekir. Toprak analiz sonucunda belirtilen azotlu gübre miktarının yarısının, kök faaliyetlerinin arttığı Mart- Nisan ayında, diğer yarısının da mayıs ayında kullanılmalı. İlkbaharda gübreleme yapılırken yine toprak analizi sonuçlarına göre hareket etmek gerekir. İlkbahar mevsiminde azot, fosfor ve potasyum ağırlıklı, bor, çinko ve magnezyum içeren kompoze gübreler kullanılabilir. Kompoze gübreler, mart ayından başlayarak, bitki kök faaliyetlerinin yüksek olduğu nisan ayına kadar toprağa verilmiş olmalıdır. Özellikle bor, çinko ve magnezyuma, tomurcukların patladığı, döllenmenin ve yaprakların gelişmekte olduğu dönemde daha fazla ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, bu elementlerin kompoze gübreler ile toprağa verilmesi daha doğrudur.”

Yapılan eğitimle ilgili değerlendirmede bulunan Kdz. Ereğli Tarım ve Orman Müdürü Osman Günaydın ise kapılarının 7 gün 24 saat çiftçilere açık olduğunu ifade etti. Günaydın “İlçemizin en önemli tarımsal üretimi olan fındıkta 2022 yılı üretim sezonunu geride bıraktık. Fındık üretiminde hedeflediğimiz verim ve kaliteye ulaşabilmemiz için öncelikle toprak analizi, devamında gübreleme işlemleri ile budama ve diğer tarımsal faaliyetleri tekniğine uygun olarak zamanında yapmalıyız. Bu bakımdan üreticilerimiz, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle önce bahçelerinden toprak numunesi almalı ve numune sonuçlarına göre kurumumuz konu uzmanı ziraat mühendislerinin sunacağı reçeteye göre uygulama takvimi ve uygulama şekline riayet ederek doğru bir gübreleme faaliyeti yapmalıdır. Ancak, gübreleme verim artışı açısından tek başına yeterli değildir. Tüm tarımsal faaliyetlerin doğru ve tekniğine uygun yapılması kaçınılmazdır." dedi.

Verilen torik eğitim sonrası fındık bahçesinde uygulamalı yapılan eğitime üreticiler yoğun ilgi gösterirken, tarım müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Tarım ve Orman Müdürü Osman Günaydın, Tepeören Köyü Muhtarı Feyzullah Baytar'a teşekkür ederek, bol bereketli bir tarım sezonu temennilerinde bulundu.

Eğitimde Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Dr. Cengiz Özcan, Kdz. Ereğli Tarım ve Orman Müdürü Osman Günaydın ile konu uzmanı ziraat mühendisleri katıldı.