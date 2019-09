Kdz. Ereğli'de Gaziler günü törenle kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlama töreni Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Ortaokulu Öğrencisi Fatma Akkaya “Gaziler” başlıklı şiiri okudu.

Kdz. Ereğli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada Gazilik makamının önemine değindi. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi; “19 Eylül Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesi sonucunda alınan gazilik unvanı ile onurlandırıldığımız gündür. Şehitlerimizin dünyadaki temsilcileri olan kahraman Gazilerimize bu onurlu gün kutlu olsun. Karşı bir millet ile girişilen savaşta savaşa giren asker Gazi unvanını alır. Yaralanan malul Gazidir. Şehitliği göze alamayanlar Gazi olamazlar. Gazi unvanı kolayca alınan bir unvan değildir. Gazi, savaşı süngünün ucunda, merminin vızıltısında, torpidonun, bombanın dehşetinde sürdürürken şehit düşen arkadaşını gören, yaralanan arkadaşını omzunda taşıyandır. Gazi ulusal değerdir. Türk tarihinde şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk bu onura kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Türk milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nda yaşamıştır; "ya istiklal ya ölüm" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Destanlar yazdıran, çağ açıp çağ kapatan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdirler. Vatan uğruna ölümü göze almış kahraman Türk ordusu daha sonra dünya barışını korumak için 1950-1953 yılları arasında Kore'de savaşmıştır. 20 Temmuz 1974 yılında soydaşlarımızı soykırımdan kurtarmak ve adaya barış getirmek için Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleştirmiştir. Ordumuz 1984 yılında başlayan terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir. Vatanımızın kurtuluşunda düşmanla amansız mücadele eden malul veya gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir. Tarihte birçok savaşlar vardır ki, o milletin kaderini değiştirmiştir. 13 Eylül 1921 Sakarya Muharebesi'nin zaferle bitmesi Türk Milleti'nin kader çizgisinde dönüm noktasıdır. Sakarya zaferinin kahraman lideri Ulu Önder Atatürk'e 98 yıl önce 19 Eylül 1921'de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 153 sayılı kanunla Gazi unvanı tevcih edilmiştir. Bugün aynı zamanda biz gaziler topluluğunun oluşturduğu Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin 35'inci kuruluş yıldönümüdür. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Savaş meydanlarının en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden bu yüce milletin hayatta kalan evlatları olarak hak ettiğimiz gazilik unvanını büyük bir onur ve gururla taşımaktayız. Atatürk de gazi unvanı ile anılmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu her vesile ile ifade buyurmuşlardır. Milletimizi birbirine bağlayan değerlerin başında tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak ve bayrak uğruna akıtılan kanlar ile verilen canlar gelir. Bu yüce millet en sıkıntılı zamanlarında dahi mazisi zaferlerle dolu ve bağrından çıkardığı şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve bu kuvvetin milletine emanet ettiği şehit ve gazilerinden alır. Atatürk ilkeleri temelinde kurulmuş Cumhuriyetimizi ve aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü her zamankinden daha hassas, daha dikkatli ve daha azimli olarak korumaya devam edeceğiz. Vatan uğruna canlarını vererek göndere çekilen al sancağı orada tutanlar ve kanımızla renklendirdiğimiz ay ve yıldızdan gurur duyanlar tarihin içinde ve unutulmazlar köşesinde daima hatırlanacaklardır. "Orduya sadakat şerefimdir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, can verip toprağa düşmüş şehitlerimizi, ahirete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Hayatta bulunan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyoruz” dedi.

Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Hüseyin Sami Uyar, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fikret Fota, gaziler, şehit yakınları, daire amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören İsmet İnönü Parkı'nda bulunan şehitliğe törene katılanların karanfiller bırakması ile sona erdi.