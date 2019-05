Kdz. Ereğli'de Hemşirelik Haftası kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Hemşirelik Haftası düzenlenen tören ile kutlandı.

Kdz. Ereğli Atatürk Anıtı önünde 1964 yılından itibaren her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası için etkinlik düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu ile başlayan törene, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli, Echomar Hastanesi Başkhekimi Nevzat Çimenoğlu, Anadolu Hastanesi Başhekimi Aytekin Oral ve 3 hastanenin Başhemşireleri ile Kandilli Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeni Hüseyin Kaymaz ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yardımcısı Dilek Arslan'ın konuşması ile devam etti. Arslan, yaptığı konuşmada hemşirelik mesleğinin tarihinin çok eskilere dayandığını, temelinde insan sevgisi, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu ifade ederek, “Hemşireliğin kurucusu Florance Nigtingale'nin doğum tarihi olan 12 Mayıs hemşirelerin günü olarak kabul edilmiştir. Hemşirelik Haftasında özverili, sevecen, gece gündüz çalışan hemşirelerin mesleğinin kutsallığının vurgulanması amaçlanmıştır. Ülkemizde ilk olarak Hilal-i Ahmer Cemiyeti şimdiki adıyla Kızılay 1911 yılında hemşirelik kursları açmıştır ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Sağlık bireylerin vazgeçilmez temel ihtiyacıdır. Hayatın her dönemi için önemli olan sağlığa hizmet edenlerde en önemli meslek grubu hemşirelerdir. Sağlığımız, insan hayra-itında vazgeçilmeyen, ödünç alınıp verilmeyen, ancak kaybetmeden de anlaşılamayan en değerli varlığımızdır. Onu bozulmadan korumak, bozulmuş ise en güzel biçimde geri kazandırmak mesleğimizin temelidir. Bizim muhatabımız, insan ve insan sağlığıdır. Teknolojiye paralel olarak, sağlık sistemi ve hizmet sunumunda sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Özveri, sabır, hoşgörü gibi kavramları içinde bulunduran hemşirelik mesleği zor ama güzel bir meslektir. İnsan hayatıyla yakından ilgilenen hemşirelik mesleğinin temelinde sevgi ve saygı yatar. Hemşireler dil, din ırk ayırımı gözetmeksizin hastaların sağlığıyla yakından ilgilenir. Ülkemizin her köşesinde, köylerde ve kentlerde, kimi zaman zor çalışma şartları altında görevlerini özveri ile gerçekleştirerek, halkımızın sağlığına hizmet etmektedir. Ayrıca, toplumun her kesimine verdikleri eğitimlerle de sağlığımızın korunmasında önemli bir rol almaktadır. Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dileriz”.

Tören, konuşmanın ardından Atatürk Anıtı önünde çektirilen toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.