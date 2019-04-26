Kdz. Ereğli'de hükümet Konağı yıkılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu hükümet binasının yıkılmasından önce son basın toplantısını gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu basın mensupları ile bir araya gelerek Hükümet Konağı'nın yenisinin yapılacağını ve mevcut binanın yıkılacağını söyledi. Kdz. Ereğli'nin belli sorunlarını gündeme taşıyan Kaymakam Çorumluoğlu, konu başlıkları ile özetle, “Hükümet Binasının taşınması, seçimler, fakülteler alanı, Şehir trafiği, tarımsal ve turizm çalışmaları, köylerde çöp sorunu, okul yapımlarında sponsorluk yöntemi ve Ereğli Devrek yolu” başlıklarına değindi. Toplantıda ilk olarak Hükümet Binasının geçici yerine taşınması ile ilgili açıklamalar yapan Çorumluoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada kent meydanını önüne engel olmayacağını belirtti. Çorumluoğlu açıklamasında, “Öncelikli olarak şunu açıklamam gerekiyor; buraya göreve gelişimin ikinci günü bir açıklama yapmıştım sizlere ve şunu söyledim; ‘ben buradan taşınacağım” dedim. Ama hedeflediğim süreden biraz daha geç oldu bu. Neden mevcut binada asansör ve kalorifer düzeni seçimden bir ay önce bitti. Ben de seçime bir ay kala düzeni değiştirip de seçimlerde olası bir aksaklık riskini göze alamadım. O açıdan sözümü biraz geç yerine getirdim ama bunun son bir aylık kısmı bana ait bir aydan önceki kısmı da binanın kalorifer ve asansör sisteminin bize geç teslim edilmesinden kaynaklı. O gün şunu söyledim; ‘ben bu işin önünde durmayacağım', burası kent meydanı yapılacaksa ve bunun önünde de engel olarak bizim kaymakamlığımız gözüküyorsa da ben bu binayı taşıyacağım ve kent meydanı yapılması için de belediyeye teslim edeceğimi söyledim. Hala da sözümün arkasındayım. Eğer 5 yıl önce kaymakamlık oraya taşınsaydı şuanda Ereğli'ye yeni hükümet konağı yapılmış olurdu. Nitekim, Kozlu ile beraber bu para gelmiş, Kozlu binayı eskitmeye başladı biz hala daha binanın temelini atamadık. Bu da bizim başarısızlığımız. Bu hükümet konağı açıkçası Ereğli'ye yakışmıyordu, Ereğli'de daha iyi bir hükümet konağında çalışılması lazım” ifadelerine ye verdi.

Çorumluoğlu ayrıca yeni kaymakamlık binasının mevcut emniyet binasının bulunduğu yere yapılacağını söyledi. Emniyet binası taşınması için yer arama çalışmaları sırasında bina sahiplerinin peşin para istemeleri nedeni ile anlaşılamadığını kaydeden Çorumluoğlu, fırsatçılık yapılmaması gerektiğini ifade etti. Çorumluoğlu 31 Mart Yerel Seçimlerinin Kdz. Ereğli'de olaysız ve demokratik bir şekilde gerçekleştiğini ifade ederek “Bu sevindiricidir” dedi. Ülke ve bölge gündeminde 4,5 yıl süreyle seçimler olmamasının verimli çalışma için bir fırsat olduğunu vurguladı ve yeni seçilen ve görevine devem eden belediye başkanlarına hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Çorumluoğlu Üniversite kampüsü için yer bulma çalışmalarını alternatifli olarak sürdürdüğünü hatırlatarak, kısa orta ve usun vadeli planlar yapıldığını belirtti. Soru cevap kısmında ise alternatif yerler arasında Osmantepe, Sarıkorkmaz ve Acheron Vadisinin bulunduğunu açıklayarak Eğitim Fakültesinin başlangıçta değil, daha sonra yeni yere taşınabileceğini bildirdi. Şehir merkezi trafiğinin sıkışıklığının herkesin bildiğini hatırlatan Çorumluoğlu, yaya ve sürücülerin daha duyarlı, dikkatli ve karşılıklı haklara saygılı olmaya davet ederek basın mensuplarından bu konuda destek istedi. Çorumluoğlu'nun diğer bir gündemi olan Turizm konusunda ise geçtiğimiz günlerde Turizm haftası kapsamında Turizm Çalıştayı yapıldığını hatırlatarak, çalışmaların uzun vadede de devam edeceğine dikkat çekti. Çorumluoğlu ayrıca yakında pikap rallisi ve yelken rallisi etkinlikleri olduğunu da tekrarladı. Kdz. Ereğli'nin köylerinin çöp sorunu olduğunu vurgulayan Çorumluoğlu, bu konuda basından da deste beklediğini ifade ederek özellikle muhtarların ve vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Çorumluoğlu'nun toplantıda üstünde durduğu bir diğer konu ise Ereğli- Devrek Yolu projesi idi. Çorumluoğlu, Ereğli-Çaylıoğlu arasının Ekim, Kasım aylarında tamamlanacağını açıkladı. Çaylıoğlu-Sakalar arasının tamamlandığını, Devrek tarafında ise durumu sorunlu olan Bayburt İnşaatın başlattığını belirten Kaymakam Çorumluoğlu, yolun iyi bir müteahhitle 2 yıl içerisinde tamamen bitebileceği söyledi ve ayrıca Devlet Hastanesi bağlantı kavşağının bu yaz tamamlanacağını açıkladı. Kaymakam Çorumluoğlu'nun toplantıda son olarak değindiği bir diğer konu ise Okullarda sponsorluk ve BİLSEM oldu. Yapımı tamamlanmış okulların ‘isim haklarını satmak projesini' geliştirdiklerini kaydeden Çorumluoğlu, örnek olarak Nurdan Ahmet Orhan Oğuz Anaokulunu gösterdi ve okulu biz yapacağız ancak isim hakkını durumu müsait olanlara satacağız.” dedi. Böylece sınırlı olan bütçeyi tamamlayarak eksik kalan yatırımların tamamlanacağını belirten Çorumluoğlu, özellikle Özel Eğitim Okullarının eksikliğine dikkat çekti. BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) Okulunun bugün eğitimlere başlayacağını açıklayan Çorumluoğlu, okulların yapımı ve isim haklarının kullanımı ile ilgili bazı isimlere ziyaretlerde bulunup görüşeceğini bildirdi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu basın toplantısının ardından yakında Kent Meydanı Projesi kapsamında yıkılacak bina önünde gazetecilerle toplu fotoğraf çektirdi.