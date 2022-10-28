Kdz. Ereğli'de inşaatta iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir inşaatın hafriyat çalışmaları sırasında iş makinesinin çarpması sonucu kamyonet ile kapanan kapağının arasına sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Korubaşı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde yaşandı. İddiaya göre bir inşaatın hafriyat çalışmaları sırasında malzeme boşaltan kamyonun arkasında duran Adil Yücedağ (47) kapağın kapanması sonucu ağır şekilde yaralandı. İş makinesinin çarpması sonucu kapanan kamyonun kapağına sıkışan Yücedağ için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yücedağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşının ölüm haberi üzerine iş makinesi operatörü olduğu öğrenilen A.H. S. sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. İş Makinesi operatörü hastanedeki tedavisinin ardından ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Yücedağ'ın cenazesi ise savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.