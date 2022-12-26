İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kdz. Ereğli'de kaçak içki operasyonu

Zonguldak’ın Kdz.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde bir tekel bayiine ve bayi işletmecisinin aracına düzenlenen operasyonda 95 litre etil alkol ele geçirildi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kdz. Ereğli KOM Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir tekel bayiinde kaçak içki üretiminde kullanılan ürünler satıldığını tespit etti. Bugün öğle saatlerinde ekipler tarafından şahsın iş yerine ve aracına yapılan eş zamanlı operasyonda 95 litre etil alkol, 88 adet anason yağı kiti, 57 adet tahıl aroma kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan işletmeci V.B. (39) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.