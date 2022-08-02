Kdz. Ereğli'de kafes balıkçılığı için yer tespiti yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'in girişimleri ile ilçede kafes balıkçılığı yapılması planlanan bölgelerde Trabzon Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yer tespit çalışması yapıldı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Ereğli açıklarında kafes balıkçılığı için bu gün önemli adımların atıldığını ifade etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Keleş “Bildiğiniz üzere bir süredir Kdz. Ereğli'de kafes balıkçılığı noktasında bazı illerde teknik geziler ve incelemeler yapmıştık. Bu gün Trabzon Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden teknik ekipler geldi. İlk olarak Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz ile bir toplantı gerçekleştirip, kendilerine sunum yaptık. Daha sonra ilçemiz açıklarında teknik ekipler hem yer tespiti konusunda incelemeler yaptı, hem de denizden farklı noktalarda su numuneleri aldılar. İncelemelerin ardından en uygun yerin neresi olduğu noktasında rapor hazırlayıp bizlere sunacaklar. Sonrasında da ilgili bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunup bu yatırımların Kdz. Ereğli'mize kazandırılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırım Kdz. Ereğli'mize ekonomik olarak çok önemli girdiler sağlayacak hem de bölgemizde sektörel çeşitliliğin artmasına sebep olacak. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında gerçekleştirilen inceleme ve yer tespit çalışmalarına Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, Alaplı TSO Genel Sekreteri Taner Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su ürünleri Dairesi Müdürü Recep Küçük, BAKKA Zonguldak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mustafa Ayhan İnanır, BAKKA Yenilikçilik ve Rekabetçilik Birimi Başkanı Dr. Hakkı Yavuz, Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak, Trabzon Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü(TAGEM) Araştırmacı Recep Parlak ve Trabzon Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü(TAGEM)Araştırmacı Eyüp Çakmak katıldı.

Başkan Keleş inceleme gezisine gelen misafirlerini Kdz. Ereğli TSO hizmet binasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız ile birlikte ağırladı.