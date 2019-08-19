Kdz. Ereğli'de ki ultraAslan'lar kahvaltıda buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki Galatasaraylı ultrAslan Taraftar Grubu geleneksel sezon açılışı kahvaltısında bir araya gelerek iki sezondur olduğu gibi yeni sezonda da şampiyonluk yolunda takımlarına tam destek olacaklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren Galatasaray'ın tek taraftar grubu olan ultrAslan'ın Kdz. Ereğli temsilciliği ultrAslan Kdz Ereğli Taraftar Grubu, her yıl düzenlenen Geleneksel Sezon Açılış Kahvaltısında bir araya geldi. Sahil bandındaki Piramit Kafe'de düzenlenen etkinlikte bir araya gelen taraftarlar yeni sezon öncesi yapılacak organizasyonlar hakkında fikir alış verişinde bulundular. Son 2 sezonda olduğu gibi bu sezonda da şampiyonluk hedeflediklerini belirten taraftarlar, yeni sezonda da Kdz. Ereğli ve civar ilçelerdeki Galatasaraylı taraftarların desteği ile yeni organizasyonlara imza atacaklarını ve sene sonunda yine şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.