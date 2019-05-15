Kdz. Ereğli'de Kodlama ve Robotik Şenliği düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kodlama ve Robotik Şenliği düzenlendi.

Kdz. Ereğli'de Kodlama ve Robotik Şenliği'nde 25 okulun 120 projesi sergilenerek protokolün ve vatandaşların beğenisine sunuldu. Şenliğin açılış programına, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, kurum ve daire amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, yaptığı açılış konuşmasında şenlik kapsamında 25 okulun 120 projesinin sergileneceğini ifade etti. Aksoy konuşmasında, “Amacımız öğrencilerimize sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasında ilişki kurabilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetenekleri kazandırmak ve aynı zamanda eğlenerek üretmelerini sağlamaktır.” dedi. Vali yardımcısı Turgut Subaşı ise Zonguldak'ta Vali Erdoğan Bektaş'ın himayesinde Milli Eğitim'de başlatılan kodlama ve yazılım projesi ile kısa sürede büyük mesafeler alındığını belirterek konuşmasında, “Bu projenin başlamasında ve yürütülmesinde emeğini ve yüreğini ortaya koyan yöneticilerimize, kaymakamlarımıza, milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, bilişim öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Biz bu projeye başlarken tüm Zonguldak'taki 5 ve 6'ncı sınıflar hedef kitlemizdi. Yani kodlama eğitimine ne kadar erken yaştan başlatılırsa alınacak. Mesafe o kadar faydalı olmaktadır. Bu çerçevede Zonguldak genelinde yaklaşık 4 ay içerisinde bu hedef kitledeki yaklaşık 16 bin öğrencimizin yüzde 90 üzerindeki kesimine ulaşmış bulunuyoruz. Bu kısa sürede ciddi bir rakam ve gerçekten özverili bir çalışmanın sonucudur. Ülkemizi çağdaş, muasır medeniyet seviyesine çıkarmak istiyorsak çocuklarımızı en iyi şekilde, çağın gereklerine uygun şekilde, donanımlı ve vasıflı yetiştirmek zorundayız. Eğer güçlü bir ülke, güçlü bir ekonomi istiyorsanız, önce bilim ve teknolojiye önem verip bu alandaki insanınızı iyi yetiştirmeniz gerekmektedir. Çocuklarınıza bu sahada kazandırdığınız becerilerle gelecekte inanıyorum ki en iyi bilim insanları, en iyi teknolojiyi kullanan insanlar bizim insanımız olacaktır. Unutmayın ki dünyada bir teknolojiyi üretenler var bir de teknolojiyi tüketenler var. Biz hangi sınıfta olmak istiyoruz. Birinin yaptığı eserleri taklit eden, sadece kullanan tüketici konumunda mı yoksa söz sahibi olan üretici konumunda mı olmak istiyoruz. Biz güçlü bir ülkeyiz, insanımız en iyi vasıflara sahip, en güzel insanlar biz de diyorsak teknoloji üreten gruba girmek zorundayız.” dedi. Gerçekten toplumsal hayatta, sosyal hayatta başarılı olmak istiyorsanız hangi mesleği icra ederseniz ediniz bu beceriye asgari düzeyde de olsa sahip olmak zorundasınız. Ne alanda çalışırsanız çalışın bu verileri en iyi kullanan yöntemlere ve imkanlara siz sahip olursanız daha önde bir konumda olacaksınız. Çocuklarımıza küçük yaşta verdiğimiz bu kodlama eğitimi ile ve beceri kazandırmayla dört temel beceri kazandırıyoruz. Öncelikle insanımız karşılaştığı problemleri en iyi çözme becerisini elde ediyor. Sorunların altında ezilen insan değil, onun üstesinden gelen bir insan tipinin başlangıcını oluşturmuş oluyor. İkincisi bu projede çalışan çocukların kazandığı becerilerden birisi, bir planlama becerisine sahip oluyor. Bir disiplin elde ediyor. Diğer bir konu ise değişen durumlar arasında, değişen vakalar arasında ilişki kurma ve sonuca gitme becerisi elde ediyor. Her şeyden önemlisi yeni fikirler, yeni tasarımlar elde etmek için kendini en üst seviyede zorluyor ve fikir üretmenin nasıl bir şey olduğunu da ortaya koymuş oluyor.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele kesiminden sonra sahil şeridinde kurulan stantlarda öğrencilerin kodlama ve yazılım alanında ürettiği projeleri incelediler.