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Kdz. Ereğli'de konser iptal edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan Tuğkan konseri Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısında 33 askerimizin şehit edilmesi üzerine iptal edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan Tuğkan konseri Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısında 33 askerimizin şehit edilmesi üzerine iptal edildi.


Kdz Ereğli Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde 28 Şubat 2020 (bugün) gerçekleşecek olan Tuğkan konseri Mehmetçiklerimize yönelik yapılan hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle 18 Mart 2020 tarihine ertelendi.

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