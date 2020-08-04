Kdz. Ereğli'de korona virüs vaka sayısı 10 günde 28'e yükseldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs vaka sayısı son 10 günde 28'e yükseldi.

Kdz. Ereğli ilçesinde düğün, nişan, kına ve benzeri eğlencelerin artması ve plajlarda yoğunluk yaşanmasıyla birlikte korona virüs vaka sayısında da artış yaşanmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, son 10 gün içerisinde 20 olan korona virüs vaka sayısı bugün 8 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması ile 28'e yükseldi. İlçede halen korona virüs testi pozitif çıkan hastalarla temas kurduğu gerekçesi ile bazı mahalle ve köylerde toplamda 150 hane gözlem altına alındı.

Yetkililer ise düğün, nişan, kına ve benzeri toplu eğlencelerin yanı sıra plajlardaki yoğunluğun azaltılması, maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarını sürdürüyor.