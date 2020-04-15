Kdz. Ereğli'de köy ve beldelerde 53 bin maske dağıtıldı

Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, ilçeye bağlı köy ve beldelerde yaşayan vatandaşlara şu ana kadar toplamda 53 bin 633 maske dağıtıldığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (COVİD 19) salgını tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı 93 köy ile 3 beldede tıbbi maske dağıtımına başlandığını ifade eden Çakır, sayının önümüzdeki günlerde daha da artırılacağını dile getirdi. Çakır konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi; “Karadeniz Ereğli'ye bağlı 93 köyümüz ve 3 beldemizde, muhtarlarımızla istişare halinde bir ihtiyaç analizi yaptık ve talepler doğrultusunda Kaymakamlığımızın girişimleriyle Halk Eğitim Merkezimizde üretilen 53 bin 633 maskenin dağıtımı gerçekleştirildi. Bu çerçevede, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Koordinesinde, Kdz. Ereğli Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu'nun talimatıyla Gülüç Belediyesi'ne 5 bin, Kandilli Belediyesine 5 bin, Kdz. Ereğli ilçemiz sınırları içerisinde yer alan 93 köye 43 bin 633 adet olmak üzere toplam 53 bin 633 adet maske dağıtımı 10 Nisan -14 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ormanlı beldesinde de maske üretimi için atölye oluşturan belediyemize maske desteği sağlamak suretiyle bu beldemizde de maske dağıtımının gerçekleştirilmesi sağlandı. Köylerimizde dağıtım yapılırken sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da maske dağıtılması esas alındı. Köy ve beldelerimizde maske sıkıntısı yaşanmaması için faaliyetler ara vermeden sürdürülüyor. Bu çerçevede, önümüzdeki hafta, muhtarlarımız aracılığıyla ikinci parti maske dağıtımına devam edilecek. İnşallah herhangi bir aksamaya mahal vermeden bu çalışma da tamamlanacak. Bu süreçte, alınan etkin önlemlerle halkımızın sağlığını korumak için gereken adımları vaktinde atan hükümetimize, hastalığı yenmek için gece gündüz demeden çalışan sağlık görevlilerimize, yürütülen maske dağıtımı dolayısıyla Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere tüm kamu dairelerimizin yöneticileri ve çalışanları ile sürece katılan tüm gönüllü ve görevlilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yaşanan pandemi sürecinde eksikleri takip edip yerine getirmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Çakır, salgının bir an önce sona ermesi için vatandaşlardan da sosyal mesafeyi koruyup olabildiğince evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Çakır ayrıca Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar diledi.