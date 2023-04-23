Kdz. Ereğli'de kumar baskını: 4 kişiye 20 bin 275 lira ceza

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde tedbirleri ihlal ederek bir kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 20 bin 275 lira ceza kesildi.

Olay, geçtiğimiz gün Kdz Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede meydana geldi. Kumar oynatıldığına dair polis ekipleri ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kıraathane olarak işletilen bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında iş yeri içerisinde O.K., Ş.T., O.T., C.K. ve A.K. isimli şahısların olduğu ve kumar oynandığı tespit edildi. Yaptıkları kontroller sırasında 108 adet iskambil kağıdı ve 250 TL nakit para ele geçirdi. Yakalanan şahıslardan iş yeri sorumlusu olduğu tespit edilen A.K. isimli şahıs hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapılarak kumar oynayan 4 kişiye hakkında ilgili kanun maddesi uyarınca 20 bin 275 bin TL idari para cezası uygulandı.