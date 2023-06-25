Kdz. Ereğli'de Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi ziyaretçi akınına uğruyor. Yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle ilçeye bağlı Gülüç beldesinden Kdz. Ereğli merkezi istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar çeşitli şehirlerden Ereğli'ye araçları ile gelmeye başladı. Artan araç yoğunluğu nedeniyle ilçeye bağlı Gülüç beldesinden Ereğli istikametine uzun kuyruklar oluştu. Trafik ekipleri yaşanan yoğunluğu en aza indirebilmek için seferber oldu. Trafiğin kitlenebileceği noktalarda tedbirlerini artıran ekipler trafiğin akışını sağlayabilmek için yoğun çaba sarf etti. İlçeye gelen çok sayıda araç nedeniyle Devrek yol ayrımı, Kepez istikameti ve şehir merkezinde trafik sıkışıklığı meydana geldi. İlçe merkezine gelen bazı araçlar park yeri bulamamasından ötürü araçlarını Meydanbaşı'na bırakmak zorunda kaldı.

Yoğunluğun bayramın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.