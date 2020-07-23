İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli'de kurban kesimi eğitimi verildi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 106 kursiyere ‘Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’ verildi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 106 kursiyere ‘Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu' verildi.


Kurban Bayramı öncesinde Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim eğitimi verildi.


Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu'nun uygulamalı eğitim kısmı belediye mezbahasında 106 kursiyerin katılımıyla yapıldı.


Veteriner Hekim Özgür Fahrettin Coşgun ve kesim personeli kurbanlık hayvanları tutma ve bağlama, kesim teknikleri ve et muayenesi konularında katılımcıları uygulamalı olarak bilgilendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.