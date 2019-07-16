İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kdz. Ereğli'de mahkûmlar “15 Temmuz'un anatomisi” belgeselini izledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ki A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan adli suçlardan hükümlü ve tutuklulara “İşgal girişiminden dirilişe 15 Temmuz’un anatomisi” isimli belgeseli izlettirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ki A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan adli suçlardan hükümlü ve tutuklulara “İşgal girişiminden dirilişe 15 Temmuz'un anatomisi” isimli belgeseli izlettirildi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da anma etkinlikleri düzenlendi. Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilisi Erol Yelkenci Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün talebi ile Türkiye genelinde ki cezaevlerinde olduğu gibi Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle tutuklu ve hükümlülere kurum kütüphanesinde “İşgal girişiminden dirilişe 15 Temmuz'un anatomisi” belgeselinin izlettirildiğini bildirdi. Kdz. Ereğli A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilisi Yelkenci etkinlikle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere vatanseverlik ile milli duygularda hassasiyet kazanımına katkı sağlamanın amaçlandığını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.