Kdz. Ereğli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Müftü Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yol ayrımı istikametine seyir halinde olan H.T. idaresindeki 67 ACY155 plakalı motosikletle, tali yoldan dönmek isteyen T.U. yönetimindeki 34 GU 0577 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, araç sürücüsü motosiklet sürücüsünün kendisini iyi hissettiğini söylemesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünün hastaneye gitmek istemesi üzerine kazaya karışan otomobil sürücüsüne ulaşıp, kendisini ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.