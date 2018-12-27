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Kdz. Ereğli'de “Nereye Gitti Bütün Çicekler” tiyatro oyunu sahnelendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde “Nereye Gitti Bütün Çiçekler” tiyatro oyunu sahnelendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde “Nereye Gitti Bütün Çiçekler” tiyatro oyunu sahnelendi.


Fiziksel Engelliler Derneği yararına sahnelenen Tuğrul Tülek'in yönettiği “Nereye Gitti Bütün Çiçekler” tiyatro oyunu Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde izleyicisiyle buluştu. Kdz. Ereğli Kaymakamı ve Kdz. Ereğli Belediyesi sponsorluğunda sahnelenen oyuna Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Tatoğlu Kültür Merkezi Bağışçısı Akın Tatoğlu, Kdz. Ereğli Fiziksel Derneği Başkanı İsmail Şentürk ve çok sayıda izleyiciler katıldı. “Nereye Gitti Bütün Çiçekler” adlı tiyatro oyunu kadın mülteci kampındaki psikoloğun mültecilerin travmalarını onarmaya çalışırken yardımcısının bu hikayeleri kitaplaştırmaya çalışmasını, diğer yandan kadınların savaş şartlarında aralarındaki diyaloğu güçlendirmesi konu ediliyor. Yaklaşık bir buçuk saat süren oyun sonunda seyirciyi selamlayan oyuncular protokol ve seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.


Oyun sonunda Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal oyunculara çiçek takdim etti. Sahneye çıkan Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk ise ilk önce tiyatro oyuncularına daha sonrada Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a sponsorluklarından dolayı teşekkür etti.

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