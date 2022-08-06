İhlas Haber Ajansı

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Kdz. Ereğli'de pat pat kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Balı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ç. İdaresindeki 'Patpat' olarak adlandırılan tarım aracı ile Köseağzı plajından döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada sürücü Hasan Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.


Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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