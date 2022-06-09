Kdz. Ereğli'de sağlık ocağının temeli atıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının yöneticileri tarafından büyüdükleri mahalleye yaptırmak istedikleri ve anne ve babasının adını taşıyacak olan sağlık ocağının temeli Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile ilçede faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının sahipleri tarafından annen ve merhum babaları Ayşe ve Yaşar Bayrak Aile Sağlığı Merkezi için temel atma töreni düzenlendi. Elmatepe mahallesinde düzenlenen törende konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bu yatırım için Bayrak ailesini kutladığını söyledi. Tutulmaz törende yaptığı konuşmada “Bu hizmete vesile olan Bayrak ailesini özellikle tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlık en önemli unsurdur. Her zaman sağlıklı olmayı önceliyoruz. Bunun için de gereken ne ise yapmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde bunun değerini bir kez daha anladık. Şu anki özgürlük halimizle bundan iki yıl önceki halimizi kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark var. Demek ki sağlıklı yaşamak bizim birinci önceliğimiz. Şükür, devletimiz pandemi döneminde vatandaşın sağlık hizmetini en iyi şekilde veren devletlerden birisi oldu. Bu güne kadar yapılan yatırımların meyvesini hep beraber aldık. Vatandaşlarımız bu dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşamadı. Yanımızdaki o gelişmiş batı ülkelerinin pandeminin ilk başladığı dönemde ne tür sıkıntılar yaşadığını televizyonlardan yakinen gördük. Burada hükumetimizin ciddi gayretleri, gerek hayırseverlerimizin, bu gün burada olduğu gibi sağlıkla ilgili alanda önemli bir başarıyı elde ettik. Bugün ülkemiz önemli bir oranda sağlık hizmeti ihracatı yapıyor. Diğer mallarla ilgili ihracatlar yanında ciddi manada sağlık hizmeti ihracatı da yapıyor. Şu anda İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler, yine Antep ve Batman gibi sınırlarımızdaki şehirlerimizde ciddi bir oranda sağlık hizmeti veriliyor. Bunun karşılığında da ülkemize ciddi manada döviz girişi oluyor. Yakınlarımız var Avrupa'da çalışan, artık çoğu sağlık hizmetini ülkemizde alıyor. Bununla ne kadar gurur duysak, haz duysak azdır. Yeterlimidir? Değildir. Her zaman iyinin daha iyisi, güzelin daha güzeli var. Daha çok gayret etmeliyiz.

Bugün burada hemşerilerimizin daha iyi hizmeti alabilmeleri için hayırsever vatandaşımız da bir taraftan devlete destek olup burada hem anne babasının hayrını yapmak hem de hizmet verilip iyi duygularla anılmak adına güzel bir hizmete vesile oluyor. Kendisine, kardeşlerine ve buna vesile olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kdz. Ereğli hayırsever bir ilçedir, örnek bir ilçedir. Bugüne kadar kamuya destek anlamında önemli yatırımlara ev sahipliği yapmış bir ilçedir. Bugüne kadar emeği geçen tüm hayırseverleri bu vesile ile tebrik ediyorum. Bu eserin hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Buna ihtiyaçları olmasın, sağlıklı bir şekilde yaşasınlar. Ama ihtiyaçları olduğunda da hemen hizmet alabilecekleri bir alan olması güzel bir sonuç doğuracaktır. Eserin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”dedi.

Vali Tutulmaz törende hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi takdim ederken, Ayşe Bayrak Yaşar Bayrak Aile Sağlık Merkezi'nin temeline ilk beton Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın talebi ile Ayşe Bayrak tarafından atıldı.