İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kdz. Ereğli'de şimşekler geceyi aydınlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından etkili olan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından etkili olan şimşekler, geceyi aydınlattı.


Zonguldak'ta gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Öte yandan vatandaşların sel, su baskınları gibi durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. Gök gürültüsü ile kendisini gösteren şimşekler, güçlü ışıklarıyla kara bulutlarla kaplı şehrin gecesini adeta gündüze çevirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.