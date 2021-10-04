Kdz. Ereğli'de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı karşılandı

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Gönülden Hayvansevenler Derneği, kent genelinde sokak hayvanlarını beslemeye yönelik çalışma yaptı.

Kdz. Ereğli'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile Gönülden Hayvansevenler Derneği, farkındalık oluşturmak için sokak hayvanlarını besleme çalışması yaptı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, sokak hayvanlarının beslenme, barınma, bakım ve tedavilerini büyük bir özenle gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, “Bugün de Gönülden Hayvansevenler Derneği ile birlikte farkındalık oluşturmak için besleme çalışması yapmaktayız. Gün boyunca şehrimizin değişik bölgelerinde sokak hayvanlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılayacağız. Barınağımızda çalışmalar devam ediyor, okullardan öğrenciler ziyaret edecekler” dedi.

Gönülden Hayvansevenler Derneği yöneticisi Hülya Karadağ da, Belediyeye teşekkür ederek, “Her yıl olduğu gibi belediyemizin etkinliğinde yan yana olmak bizi çok onurlandırdı. Derneğimizin 20'nci yılı geride kaldı. Belediyemizle birlikte hayvanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu oluşumun içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Ekipler, belirli noktalarda bulunan besleme odaklarıyla birlikte sokaktaki kedi ve köpeklerin aç ve susuz kalmaması için gün boyu düzenli olarak mama takviyesi gerçekleştirdi.