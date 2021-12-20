Kdz. Ereğli'de su taşkınlarına karşı alt yapı güçlendiriliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi kötü hava koşullarında yaşanabilecek su taşkınlarına karşı kentin alt yapısını güçlendiriyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, kış mevsimi öncesi başladığı alt yapıyı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kötü hava koşullarında yaşanabilecek su taşkınlarına karşı kanallar temizleniyor, ilave yağmur suyu gideri hattı yapılıyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, çalışmaların kenar mahalleler dahil ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam ettiğini ifade etti. Koca yaptığı açıklamada “Başkanımız Sayın Halil Posbıyık'ın talimatıyla kış sezonu öncesi başladığımız planlı çalışmalar önceden tespit edilen noktalarda devam ediyor. Görevli ekiplerimiz bir yandan tıkanıklıklara karşı kanal temizliği yaparken bir taraftan da ilave yağmur suyu gideri hattı yapıyoruz. Kötü hava koşullarında herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için tüm ekiplerimiz görevinin başında” dedi.