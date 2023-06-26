Kdz. Ereğli'de trafik kazası 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Elmatepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Gülüç istikametine seyir halinde olan A.D.(24) idaresindeki 34 FKS 605 plakalı motosiklet ile yine aynı istikamette ilerleyen başka bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti motosiklet sürücüsü A.D. yaralanırken, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi istendi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazada hasar gören motosiklet ise olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı. Diğer motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.