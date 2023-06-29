Kdz. Ereğli'de trafik ve asayiş denetimleri üst seviyeye çıkartıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri Ve Asayiş Ekipleri, Kurban Bayramında ilçe genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı.

9 gün süren olan Kurban Bayramının ikinci gününde Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki denetimlerini arttırdı. Asayiş ve trafik polisi ekiplerinin katılımıyla ilçe giriş ve çıkış noktaları, sahil bölgesi, Atatürk Heykeli çevresindeki noktalarda üst araması, kimlik sorgulaması ile evrak kontrolleri gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü ve Nöbetçi Amir Yalcın Karaçam gerçekleşen denetimleri bizzat takip etti. Denetimlerde eksikleri bulunan araç sahiplerine yasal işlem yapıldı.